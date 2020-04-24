Erzurum'da 23 Nisan etkinliğinde ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar anıldı - Son Dakika

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Erzurum'da 23 Nisan etkinliğinde ölümleri ile yürekleri dağlayan çocuklar anıldı
6 saat önce
ERZURUM'un merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukları unutmadı.
ERZURUM'un merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukları unutmadı.
Erzurum merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir tarafında ölümleri ile yürekleri dağlayan çocukları unutmadı. PALTİM ekibi, aralarında Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta kafası taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel gibi ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun fotoğrafının bulunduğu maskeleri takarak İstiklal Marşı'nı okudu. Çocukların fotoğraflarının işlendiği siperlikleri giyerek İstiklal Marşı okuyan İlçe Kaymakamı Önder Çoşkun, Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'na vatandaşlarda evlerinin balkonlarından eşlik etti.İstiklal Marşı okunduktan sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Bu güzel günün bir anlamı var bizim için. Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş bir gün. Uzun zamandır covid-19'la mücadele eden bir PALTİM ekibimiz var. PALTİM ekibi ince bir düşünce geliştirdi. Çeşitli zamanlarda anıları belleğimizde acıları yüreğimizde olan çocuklarımızın resimlerini siperliklere taşıyarak çocukları anmış oldular. Ben bütün dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutluyorum. İnşallah covid-19'dan da dünya insanlığın şifayla kurtulabileceğini umut ediyorum. Çocuklarımıza iyi günler iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:08 Kaynak: DHA
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