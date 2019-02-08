Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem

19 dakika önce

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Köprüköy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yerin 5,42 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:58 Kaynak: AA

AFAD, Köprüköy, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu 2. Abdülhamid'in Torunu Nilhan Osmanoğlu, Tepki Çeken Sözleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 02:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]