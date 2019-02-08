Erzurum'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem
19 dakika önce
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum
'un Köprüköy
ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Köprüköy ilçesinde 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Yerin 5,42 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:58 Kaynak: AA
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