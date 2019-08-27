Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bugün saat 11.38'de merkez üssü Pasinler ilçesi Köprüköy Marifet Mahallesi'nde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler