Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem
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Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bugün saat 11.38'de merkez üssü Pasinler ilçesi Köprüköy Marifet Mahallesi'nde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZURUM

Köprüköy, Pasinler, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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