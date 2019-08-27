Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bugün saat 11.38'de merkez üssü Pasinler ilçesi Köprüköy Marifet Mahallesi'nde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

(İHA)