Erzurum'da 3,7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bugün saat 11.38'de merkez üssü Pasinler ilçesi Köprüköy Marifet Mahallesi'nde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi