Erzurum'da 3,8 büyüklüğünde deprem
51 dakika önce
ERZURUM'un Oltu ilçesi Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:55 Kaynak: DHA
ERZURUM'un Oltu
ilçesi Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. İlçede 4 gün önce de 4,3 ve 3,8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti.
Oltu'da saat 14.20'de Richter ölçeğine göre 3, 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlçe merkezinde ve bağlı mahallelerde hissedilen depremden 17 dakika sonra da 1,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin merkez üssünün Oltu olduğu belirlendi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Bu arada Oltu ilçesinde 15 Temmuz günü saat 03.15'te 4.3, saat 07.20'de ise 3.9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti.
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