Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi

6 saat önce

ERZURUM merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okullar 1 gün tatil edildi.

Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi, System.String[]
ERZURUM merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde (Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.Valilik açıklamasında, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı vurgulandı.


- Erzurum
Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:10 Kaynak: DHA
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