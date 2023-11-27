Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

YAĞIŞ YERİNİ TİPİYE BIRAKTI

Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan Erzurum'da dün akşam saatleri yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı semtlerde binaların çatıları uçarken birkaç ağaç da devrildi. Bir otobüs durağı ve çöp konteynerleri sürüklendi. Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı. Fırtına ve yağmur sabaha karşı yerini tipi şeklindeki kara bıraktı. Sabah saatlerinde işe gidenler ve okul yolundaki öğrenciler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da yaşandı. Büyükşehir Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.