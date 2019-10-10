Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası
Son Dakika Güncel Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası

Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası

1 saat önce

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kamyonetle kaçırmak istedikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası, System.String[]

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kamyonetle kaçırmak istedikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Yakutiye ilçesinde 5 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre yaşları 10 ile 15 arasında değişen Suriyeli A.J, F.N ile T.C isimli kız çocuklarını kamyonetle kaçırmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.G. ve S.H, bugün yeniden ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesine çağrıldı.

Cumhuriyet savcılığında, toplanan yeni deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sorgulanan şüpheliler İ.G ve S.H sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Erzurum'da 5 Ekim'de yaşanan olayda Suriyeli 3 kız çocuğu iddiaya göre, kargo şirketinde şoför olarak çalışan İ.G ve beraberindeki S.H. tarafından kamyonetle kaçılmak istenmiş, şüpheliler aracın kasasındaki çocukların bağırmalarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yanıkdere mevkisinde yakalanmıştı.

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden kız kardeşi Zeynep Korel'den bomba iddia!
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun evinde kaldığı yazardan çarpıcı iddia: Beni tehdit etti Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 21:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]