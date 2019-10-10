Erzurum'da 3 kız çocuğunun kaçırılmak istendiği iddiası

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kamyonetle kaçırmak istedikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Yakutiye ilçesinde 5 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre yaşları 10 ile 15 arasında değişen Suriyeli A.J, F.N ile T.C isimli kız çocuklarını kamyonetle kaçırmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.G. ve S.H, bugün yeniden ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesine çağrıldı.

Cumhuriyet savcılığında, toplanan yeni deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sorgulanan şüpheliler İ.G ve S.H sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Erzurum'da 5 Ekim'de yaşanan olayda Suriyeli 3 kız çocuğu iddiaya göre, kargo şirketinde şoför olarak çalışan İ.G ve beraberindeki S.H. tarafından kamyonetle kaçılmak istenmiş, şüpheliler aracın kasasındaki çocukların bağırmalarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yanıkdere mevkisinde yakalanmıştı.