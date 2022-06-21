Erzurum'da 3 metruk bina yandı - Son Dakika
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Erzurum'da 3 metruk bina yandı

21.06.2022 22:35
Erzurum'da 3 metruk bina yandı

Erzurum'da, metruk binanın çatı katında çıkan yangın etrafındaki iki binaya da sıçradı.

Erzurum'da, metruk binanın çatı katında çıkan yangın etrafındaki iki binaya da sıçradı.

Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde metruk bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Mahalle bekçisinin yangını fark edip haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle binanın yanındaki iki metruk binaya da sıçradı.

Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürüldü, soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri binaları kontrol etti.

Yangının devam ettiği esnada, bölgeye yakın bir yerde başka bir yangın ihbarı alan ekipler, gittikleri yerde çöp yakınındaki ateşi kendi imkanlarıyla söndürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 3 metruk bina yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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