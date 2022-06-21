Yangının devam ettiği esnada, bölgeye yakın bir yerde başka bir yangın ihbarı alan ekipler, gittikleri yerde çöp yakınındaki ateşi kendi imkanlarıyla söndürdü.

Mahalle bekçisinin yangını fark edip haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 3 metruk bina yandı - Son Dakika

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