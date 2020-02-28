Erzurum'da 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Sucu'nun yakınları ve çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden E. Sucu (32) mutfak penceresinden beton zemine düştü.

Erzurum 'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

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