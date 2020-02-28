Erzurum'da 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü - Son Dakika

Erzurum'da 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

6 saat önce

Erzurum'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Erzurum'da 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü, System.String[]

Erzurum'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden E. Sucu (32) mutfak penceresinden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Sucu'nun yakınları ve çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sucu'nun yaklaşık 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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