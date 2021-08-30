ERZURUM'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU - Son Dakika

Günün anlamını vurgulayan konuşmalarla, şiirlerin okunmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü, marşlar söyledi. İzleyenlerin de marşlara eşlik ettiği törenler, asker ve gazilerin geçişiyle sona erdi. Çevredekiler, asker kıyafeti ve sırtında Türk bayrağıyla resmi geçide katılan bedensel engelli Yasin Karbuz'u (36) da alkışladı. Tören sonrası protokol üyeleri, bayram coşkusunu yaşayan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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