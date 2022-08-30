Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

30.08.2022 22:01
Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi.

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi.

Kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen araç sahipleri araçlarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla korna ve siren sesleri eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerledi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'na gelen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Motosiklet ekibinin kısa gösterisinin ardından ekipler ve vatandaşlar 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 100'üncü yıl marşı eşliğinde bayrağı bir süre dalgalandırdı.

Daha sonra Türk bayrağını omuzlarına alan vatandaşlar, cadde üzerinde tekrar Çifte Minareli Medrese'ye doğru yürüdü.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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