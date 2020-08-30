Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

- Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı

ERZURUM - Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Tören Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kolordu Komutan Vekili Hava Savunma Albay Erbil Işın'ın Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden törende Silahlı Kuvvetler adına Tank Binbaşı Nevzat Durmaz konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından törene son verildi.