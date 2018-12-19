Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

Erzurum'da, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Erzurum'da, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolunu kullanılarak göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede söz konusu yolda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri biri otobüs olmak üzere üç aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları kontrollerde yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık yaptığı belirlenen 2 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına çıkartılan 2 göçmen kaçakçısı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise polislerce sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Erzincan, Pakistan, Afganistan, Erzurum, Güncel
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