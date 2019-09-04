Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Erzurum'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Erzurum'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum- Horasan kara yolundaki Nenehatun güzergahında yürüyen düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kara yolunda yaya haldeki düzensiz göçmenleri yakaladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmen, yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Horasan, Erzurum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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