Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Aralarında çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmen, yapılacak işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi