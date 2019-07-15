Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

8 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 03:31 Kaynak: AA
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