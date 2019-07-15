Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
8 saat önce
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 03:31 Kaynak: AA
'un Oltu
ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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