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Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı - Son Dakika

Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı

22.09.2021 18:10

- Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı yapımı tamamlanan bir okul hizmete açıldı Ak Parti Erzurum Milletvekili İçişleri eski Bakanı Selami Altınok "Terör örgütlerinin nefes alacak halleri kalmadı" Erzurum'un Hınıs, Karaçoban, Tekman ve Köprüköy ilçelerinde düzenlenen törenle dört...

- Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı yapımı tamamlanan bir okul hizmete açıldı

Ak Parti Erzurum Milletvekili İçişleri eski Bakanı Selami Altınok "Terör örgütlerinin nefes alacak halleri kalmadı"

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs, Karaçoban, Tekman ve Köprüköy ilçelerinde düzenlenen törenle dört okulunun temelleri atıldı yapımı tamamlanan bir okul hizmete açıldı.

Erzurum'un Hınıs ilçesi Parmaksız Mahallesi'nde 8 derslikli okulun şöleni ve Karaçoban ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde yine 8 derslik okulun temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri eski bakanı Selami Altınok, Büyükşehir belediyesi Başkan vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Karaçoban Kaymakamı İbrahim Gültekin, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Hınıs ilçesi Parmaksız Mahallesi'nde 8 derslik okulun temeli atıldı.

Burada bir konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin eğitim alanında çok iyi bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Bu başarıda fedakar öğretmenlerin büyük katkısı olduğunu ifade eden Vali Memiş, "150 bin öğrencisi 11 bin öğretmeni ile eğitim-öğretime 2 yıllık bir aradan sonra artık yüz yüze eğitime başladık. Bugün Erzurum'un en gözde ilçesi Hınıs'tayız. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir hizmetin temelini atıyoruz. Bu anlamda en büyük teşekkürü öğretmen arkadaşlarımıza yapmak istiyorum. Bir düşünür diyor ki, 'İnsanın hayatında karşına çıkabilecek en büyük şans iyi bir öğretmene denk gelmektedir.' Özellikle zor bölgelerde öğretmenlik yapan öğretmen kardeşlerimizle her zaman gurur duyuyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kentin eğitimini 2 yılda bizler kaymakam arkadaşlarımız ve fedakar öğretmenlerimizle zirveye taşıdık. O yüzden biz eğitim camiamızın kıymetini bilmemiz gerekir." diye konuştu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İçişleri eski Bakanı Selami Altınok, okul temel atma törenlerinde yaptığı konuşmasında, "Beni yakından tanıyan Parmaksız Mahallesi sakinlerini bende seviyorum. Ak Parti Hükümetinin 20 yıla yakın zamandır eğitim alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında, güvenlik alanında, hizmetlerine devam ediyor. Muhalefetin bile hayal edemeyeceği hizmetleri bizler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Hınıs'ta sıcak asfaltı bırakın doğru dürüst yol bile yoktu. Hınıs ilçelerine o şerefsizler kendilerine mahkeme kurup yöre insanlarından haraç alıyorlardı. Erzurum'da teröristlerin 'T"sinden kimse bahsedemez. Bunlardan bir tanesi dahi buralara artık adım atamaz. Tek bir vatandaşımızın burnunu kimse kanatamaz. Bunlar hiçbir vatandaşımızın yanına yöresine yanaşamaz. Öyle bir noktaya getirildiler ki nefes alacak halleri kalmadı. Bunun içindir ki başta valimize, daha önceden de görev yapan valilerimize, Jandarmamıza, Emniyetimize ve Kolordu Komutanımıza, bu işte görev yapan köy korucularımıza, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi Erzurum'da da Devlet olarak her şeye hakimdir, hiçbir kimsenin farklı bir hayal görmesine bu güne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra vatandaşımızın eksiği ne varsa ona koşacağız " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karaçoban, Tekman, Köprüköy ve Hınıs ilçelerinde yaptırılan okulların temelleri dualarla atıldı. Teme ilk harç törene katılan protokol mensuplarınca konuldu.

Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı
Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı
Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı
Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı

Milletvekili, Erzurum, Hınıs, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 4 ilçede 4 okulun temeli atıldı - Son Dakika
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