Erzurum'da 4 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı olan iki hasta şifa buldu - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde, kalp kapakçığında yetmezlik tespit edilen Hazal Demir ile aort damarı genişleyen Cesim Özçelik, 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla erkenden sağlığına kavuştu.

Ağrı'da kalp kapakçığında yetmezlik olan 67 yaşındaki Hazal Demir ile Erzurum'da yaşayan ve kalpten çıkan büyük damarı yaklaşık 5,5 santimetre genişleyen 47 yaşındaki Cesim Özçelik, başvurduğu Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibince ameliyata alındı.

Kalp kapakçığı değiştirilen Demir ile aort damarı tedavi edilen Özçelik, 20-25 santimetrelik göğüs kemiği kesilmeden yapılan yaklaşık 4 santimetrelik kesiyle klasik ameliyata göre daha kısa sürede iyileşme imkanı buldu.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, gazetecilere, hasta Demir'i ameliyatın 5. gününde taburcu edeceklerini söyledi.

"Yoğun bakım ve taburcu süresi kısalıyor"

Normal açık kalp ameliyatının 25 santimetrelik kesiyle yapıldığını ifade eden Kaygın, "Büyük kesi yerine 3-4 ya da 5 santimlik kesiyle hastamızın kalp kapağını değiştik. Bu küçük kesiler sayesinde hastalar günlük aktivitesini rahatça yapabiliyor, yoğun bakım ve taburcu süresi kısalıyor." dedi.

Küçük kesiyle yapılan ameliyatlarda hastanın kollarını rahatça kullandığını belirten Kaygın, bu sayede enfeksiyon ve ağrı riskinin de azaldığını kaydetti.

Kaygın, normal klasik kalp ameliyatı sonrası hastanın en az 1 ay sırt üstü yatması gerektiğine işaret ederek küçük kesiyle böyle bir sıkıntı yaşamayacaklarını, hastaların istediği pozisyonda yatabileceğini dile getirdi.

Küçük kesiyle yapılan ameliyatın hastalara konfor sağladığını vurgulayan Kaygın, "Ameliyatlar 3-4 saat civarında sürdü, operasyon sonrası hastalarımız çok rahat şekilde araç kullanabilir, göğsüne alabileceği travmalara karşı da bir sıkıntı yaşamayacak. Hastalar araç süren biriyse buradan taburcu olurken çok rahat şekilde emniyet kemerini takıp araç kullanabilecek." diye konuştu.

Kaygın, küçük kesiyle herkese kalp ameliyatı yapılamadığına dikkati çekerek ameliyat şartlarına uygun kişileri bu şekilde tedavi ettiklerini anlattı.

Hastalar ile yakınları doktorlara duacı

Hazal Demir'in oğlu Mustafa Demir, tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını dile getirerek "Kaygın hocam ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Annem kısa sürede sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Hasta Demir ise erkenden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu, Prof. Dr. Kaygın'a dua ettiğini söyledi.

Hasta Özçelik de ameliyat öncesi çok doktor gezdiğini ve ameliyat olmaktan korktuğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Tavsiye üzerine şehir hastanesinden Kaygın hocama geldim. Hizmetlerden ve ameliyattan çok memnun kaldık. Ameliyat çok güzel geçti, hiç hissetmedim, ağrım sızım yok. Geziyorum yiyorum."