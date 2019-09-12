Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 42 kaçak göçmen yakalandı
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Erzurum'da 42 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 42 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum'da 42 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 42 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik 11 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9'u organizatör olmak üzere toplam 42 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan 42 yabancı uyruklu göçmenin işlemlerinin bitmesinin ardından Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

(İHA)

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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