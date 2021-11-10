Üye Girişi
Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak - Son Dakika

Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak

10.11.2021 16:01
Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kentteki 464 okulun bir ay içerisinde kütüphaneye kavuşacağını bildirdi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kentteki 464 okulun bir ay içerisinde kütüphaneye kavuşacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından yapımı tamamlanan Yakutiye ilçesindeki Harput Kapı Anadolu Lisesinin kütüphanesi törenle açıldı.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, açılışta gazetecilere, Erzurum'daki okul öncesi okullar hariç 1086 okulun 464'ünde kütüphane olmadığını hızlı şekilde tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu 464 okula kütüphane yaptırılmasıyla alakalı kaynakların büyük bir çoğunluğunu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağladıklarını ifade eden Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Erzurum'da 3 meslek lisemiz, mobilya bölümlerinde, kütüphanesi olmayan 464 okul için kitaplık yapımına başladılar. Bir aylık gibi kısa bir sürede, Erzurum'daki tüm okullarımıza kütüphane veya kitaplık yaptırma sürecini başlatmış olduk. Aralık ayı başı itibarıyla da okullarımıza teslim edeceğiz. Bugün de burada Harput Kapı Anadolu Lisemizde DAP İdaresi Başkanlığımız tarafından yaptırılan 120 metrekarelik alana sahip kütüphanemizin açılışını yaptık. Yine DAP İdaresi Başkanlığımız tarafından ilimize 5 ayrı kütüphane de yaptırıldı. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaygusuz, bu kütüphanelerde öğrencilerin bolca vakit geçirebileceklerini belirterek, çocukların bu sayede daha nitelikli okuma faaliyetleri yapacağını anlattı.

Son 3 ay içerisinde kamu kurumları ve hayırseverler tarafından kentteki 65 okula kütüphane kazandırıldığını söyleyen Kaygusuz, destek veren kamu kurumları ve hayırseverlere teşekkür etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan da kurum olarak bugüne kadar 15 ilde 135 kütüphaneyi desteklediklerine işaret ederek, bölgedeki gençlerin daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kaygusuz, desteklerinden dolayı Özdoğan'a plaket verdi.

Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak
Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak
Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak
Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak
Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak

milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:11 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler 16:07 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? 15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile ceza aldı 15:44 Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile ceza aldı Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

Son Dakika Haberleri
16:12 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
16:06 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler
16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
15:57 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!
15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
15:50 Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
15:16 Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'
72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı         
16:13
Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi         
16:09
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021 Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021         
15:50
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi         
14:07
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 16:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement