ERZURUM'DA 464 OKUL İÇİN KÜTÜPHANE SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

ERZURUM'da kütüphanesi olmayan 464 okul için 3 meslek lisesinin mobilya bölümlerinde kitaplık yapılıyor. Öğretmen ve öğrencilerin 1 ay içinde yapacağı kitaplıklarla okullara kütüphane kurulacak. Son 3 ayda hayırseverlerin desteğiyle 65 okulun kütüphaneye kavuştuğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 464 okula da aralık ayında kurulumların yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Harput Kapı Anadolu Lisesi'ne yaptırılan kütüphane hizmete girdi. Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile öğrencilerin katılımıyla açılan kütüphane, 120 metrekarelik alana sahip. Kaygusuz, öğrencilerle gezdiği kütüphanede, çocukların daha nitelikli okuma faaliyetleri yapacağını belirtti.

KÜTÜPHANELER ARALIK AYINDA TESLİM EDİLECEK

'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' başladığında yaptıkları araştırma sonucunda Erzurum'daki bin 86 okuldan 464'ünün kütüphanesinin bulunmadığını belirlediklerini anlatan Kaygusuz, bu konuda seferberlik başlattıklarını söyledi. Erzurum'daki 3 meslek lisesinin mobilya bölümlerinde kitaplıkların yapıldığını vurgulayan Kaygusuz, "Bir aylık gibi kısa bir sürede, Erzurum'daki tüm okullarımıza kütüphane veya kitaplık yaptırma sürecini başlatmış olduk. Aralık ayı başı itibarıyla da okullarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Kaygusuz, Erzurum'da 5 okula kütüphane yaptıran DAP Bölge Kakınma İdaresi'ne de teşekkür ederek Başkan Yardımcısı Özdoğan'a plaket verdi. Özdoğan da kurum olarak bugüne kadar 15 ilde 135 kütüphaneyi desteklediklerine işaret ederek, bölgedeki gençlerin daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.