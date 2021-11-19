Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

AFET, ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TOPLANDI

Depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, 112, Karayolları, Emniyet, Jandarma, Belediye, Telekom, Aras, EDAŞ, Defterdarlık kurumlarının katılımıyla oluşturulan Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) toplandı. AFAD'da toplanan AADYM üyeleri, Köprüköy'den gelen ihbarlara göre, durum değerlendirmesi yapıyor. Deprem bölgesinden gelen haberler doğrultusunda çalışmalar merkezden yönlendiriliyor.