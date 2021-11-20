ERZURUM'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika

Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'ndeki evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Can kaybı olmayan mahallede evler hasar gördü.

AFET, ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TOPLANDI

Deprem sonrası AFAD, Kızılay, sağlık, karayolları, emniyet, jandarma, belediye, çevre şehircilik, telekom, Aras EDAŞ, deftarlık kurumlarının katılımıyla oluşturulan Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) toplandı. AFAD'da toplanan AADYM üyeleri, Köprüköy'den gelen ihbarlara göre durum değerlendirmesi yapıyor. Deprem bölgesinden gelen haberlere göre çalışmalar merkezden yönlendiriliyor.