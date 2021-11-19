Üye Girişi
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7)

19.11.2021 20:45
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7)

BAKAN KOCA: DEPREME BAĞLI OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da meydana gelen 5.1'lik depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu.

BAKAN KOCA: DEPREME BAĞLI OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da meydana gelen 5.1'lik depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum'a ülkemize geçmiş olsun, yanındayız Erzurum" dedi.


Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7)

Fahrettin Koca, Twitter, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocaeli'de feci kaza! 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 20:43 Kocaeli'de feci kaza! 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı
20:42 Kocaeli'de feci kaza! 7 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
20:15 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın sözleri kafa karıştırdı: Resmi Gazete'ye bakın, ekonomide olağanüstü bir şey olabilir
20:06 Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e hain topçu saldırısı: Sivillerden 3 ölü, 10 yaralı
20:02 Maskesiz sipariş veremeyince sinirlenip video çekti, ancak beklediği tepkiyi alamadı
20:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 19 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:47 Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
19:24 Fenerbahçe'de büyük derbi öncesi panik! Berke Özer idmana katılamadı
19:19 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor
18:59 FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 20:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement