Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika

BAKAN KOCA: DEPREME BAĞLI OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da meydana gelen 5.1'lik depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum'a ülkemize geçmiş olsun, yanındayız Erzurum" dedi.