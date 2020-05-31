Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 araçla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler jandarma ve polisin geniş güvenliği altında Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yıkama işlemleri tamamlanan cenazeler yine geniş güvenlik önlemi altında defnedilmek üzere Köseler Mahallesi'ne götürüldü.