Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı - Son Dakika

Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

6 saat önce

Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı -Emniyet, 5 Kasım 2019'da meydana gelen kazanın görüntülerini paylaştı Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

-Emniyet, 5 Kasım 2019'da meydana gelen kazanın görüntülerini paylaştı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Yakutiye Belediyesi DGM kavşağında meydana gelen trafik kazasında Yoncalık Caddesi'nden Medrese Caddesine seyreden 25 FF 522 plakalı cezaevi personelini taşıyan servis minibüsü ile Tebrizkapı semtinden Cumhuriyet caddesine seyreden 81 FB 027 plakalı sebze yüklü minibüs ile çarpıştı.

Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan yolculardan biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle bölgeden alındı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:02 Kaynak: İHA

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