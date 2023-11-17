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5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan adamın 160 yıl hapsi istendi - Son Dakika

5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan adamın 160 yıl hapsi istendi

Erzurum'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan adam, bir kızının ihbarıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Adam bu kez istismarı videoya alarak tekrar şikayet edilmesi sonrası tutuklandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan baba için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.

5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan adamın 160 yıl hapsi istendi
17.11.2023 11:31

Erzurum'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ş.K. (43) hakkında 160 yıl hapis cezası istendi.

İFADELER DEĞİŞTİRİLİNCE SERBEST KALDI

Erzurum'da bir köyde çiftçilik yapan Ş.K. 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. Olay, 2021'de 16 yaşındaki Z.K.'nin jandarmaya ihbarı ile ortaya çıktı. Babası Ş.K.'den şikayetçi olan Z.K., 9 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını, 4 kız kardeşinin de istismarına tanık olduğunu söyledi. İddialar sonrası gözaltına alınan baba, soruşturma kapsamında tutuklandı. 2022'nin Mart ayında kız çocuklarının ifadelerini değiştirmesi ile tahliye olan Ş.K., eve dönünce eylemlerine devam etti.

İSTİSMARI VİDEOYA ÇEKİP MAHKEMEYE SUNDU

Z.K., bu kez cinsel istismarı videoya alıp, yeniden şikayetçi oldu. Tahliyesinden 1 ay sonra yeniden tutuklanan Ş.K.'nin yargılandığı dava, video kaydı da dosyaya girdi.

160 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ş.K. için 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan adamın 160 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulunan adamın 160 yıl hapsi istendi - Son Dakika
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