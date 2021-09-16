Üye Girişi
Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı - Son Dakika

Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı

16.09.2021 17:05
Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı, System.String[]

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince 50 milyon lira yatırım maliyetli yeni şantiye binası, asfalt plenti ve katı atık merkezinin temeli törenle atıldı.

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince 50 milyon lira yatırım maliyetli yeni şantiye binası, asfalt plenti ve katı atık merkezinin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yıldızkent Boğaz mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eskiden seçime 6 ay kala belediyelerin asfalt dökmeye, bir şeyler yapmaya başladığına işaret ederek, AK Partili belediyelerin her gün bir yatırımın temelini attığını, bir yandan açılış yaptığını ve bir yandan da kurdele kestiğini anlattı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Belediyemiz yol yapıyor, kanal yapıyor, su getiriyor, su deposu, taziye evi, cami, Kur'an kursu yapıyor, okulların bakım onarımlarıyla ilgileniyor, kentsel dönüşüm gerçekleştiriyor, parklar, bahçeler yapıyor, ağaçlar dikiyor. Bir yandan da sosyal, kültürel, sportif, sanatsal hizmetler veriyor. Şehrimizi nakış nakış işliyoruz. İnşallah hedefimiz, muasır medeniyetler seviyesinin üstünde bir şehir, bir ülke oluşturmak. Artık biz birine imrenen değil, imrenilen bir ülke konumunda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise Palandöken Belediye Başkanı Sunar'ın seçildiği günden beri çok özel gayretlerle çalıştığını ve bunu sahada da gördüğünü belirtti.

Sahada vatandaşların belediye başkanlarına ciddi bir teveccühünün olduğunu aktaran Aydemir, "Hafızalarınızı tazeleyin, mukayeseyi sıhhatli yapalım. Yalan, iftira ve dedikodu siyasetine zinhar prim vermeyelim. Ara ara sosyal medya zemininde akla hayale gelmeyecek yalanlara, iftiralara muhatap oluyoruz. Bunlara dönük hazır bir vaziyette geçmişle mukayese yaparak cevap vermemiz lazım. Biz hak teslimi yapan bir kadroyuz. Kimin emeği varsa hakkını teslim ederiz ama kim ki inkar ederse münkir duruma düşerse onunu karşısında da esaslı bir duruş sergileriz." dedi.

Kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ile hizmette zirvelere, doruk noktalara ulaştığını vurgulayan Aydemir, daha fazla hizmet beklediklerini sözlerine ekledi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da temeli atılan yatırımların yaklaşık maliyetinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımlarla hizmet alanını genişlettiklerini hem de Palandöken Belediyesinin kurumsal kimliğine güç katmayı amaçladıklarını kaydeden Sunar, "Asfalt plentimiz saatte 160 ton kapasiteli olacak. Plentimiz hizmete girdiğinde faaliyetlerimizi bir üst noktaya taşımız olacağız. Katı atık tesisimiz ise çevreye duyarlılığımızın bir ifadesidir ve yasal bir yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Hak-İş Erzurum İl Başkanı Şahin Girmenç'in konuşmasının ardından tesislerin temeli atıldı.

Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı
Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı
Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı
Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı
Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı

Muhammet Sunar, Palandöken, Yatırım, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi 17:56 Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi 17:52 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi 17:43 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı 17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar 17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar
17:03 Lazio maçı öncesi Galatasaray'da değişiklik! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı
Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu         
18:03
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi         
17:55
Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi         
17:50
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı         
17:32
AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor         
17:30
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı         
16:29
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 18:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 50 milyon lira maliyetli altyapı tesislerinin temeli atıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement