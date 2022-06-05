Erzurum'da 500 kınalı keklik doğaya salındı

Erzurum'da yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla 500 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Erzurum Bölge Müdürlüğünce kentte kınalı keklik popülasyonunun artırılması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda DKMP Şubesi Müdürlüğü görevlileri, Malatya Av ve Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin ettikleri 500 kınalı kekliği Erzurum'a getirdi.
Araçlarla ilçenin bir mevkisine taşınan keklikler, burada görevlilerce doğaya salındı. Bir süre çevrede gezinen keklikler daha sonra kanat çırparak gözden kayboldu.
Keklik salma etkinliğine, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi de katıldı.
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