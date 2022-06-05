Keklik salma etkinliğine, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış , Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi de katıldı.

Araçlarla ilçenin bir mevkisine taşınan keklikler, burada görevlilerce doğaya salındı. Bir süre çevrede gezinen keklikler daha sonra kanat çırparak gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 500 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

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