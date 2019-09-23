Erzurum'da 565 kişiye KBRN eğitimi

Erzurum'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlilerince, ilde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan 565 kişiye, kimyasal, biyolojik, radyoloji, nükleer (KBRN) olaylar ve şüpheli posta konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Bölgede olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getirebileceği tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili kamu ve özel kurum ile kuruluşlardaki personelin KBRN ve şüpheli posta konusunda bilgilendirilmesine yönelik AFAD görevlilerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

AFAD görevlileri, bu çerçevede ekim ayının ilk iki haftasında düzenlenen eğitimlerde, PTT Başmüdürlüğü, Erzurum Teknik Üniversitesi, Devlet Su İşleri, Erzurum Havalimanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğünde görevli 565 kişiye, KBRN konusundaki ikaz alarm işaretleri, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlar ile tarihçeleri, insan sağlığına etkileri başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verdi.

Çalışmalarda, eğitim öncesi yapılan değerlendirme testi ile eğitimlere katılanların eğitim sonrası yapılan ikinci değerlendirme testi ile bilgileri kontrol edildi.

KBRN konularındaki eğitimlerin yanı sıra şüpheli posta eğitimi de verilen çalışmalar ile toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Söz konusu eğitimler diğer kurumları da kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar sürecek.