Erzurum'da 58 Araç, 164 Personel Hastaları Sandığa Taşıyacak

Erzurum Sağlık Müdürlüğü, mahalli idareler seçimi sebebiyle evde sağlık hizmeti gören yaklaşık 150 hastayı oy vermek üzere sandıkları taşıyacak.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü, mahalli idareler seçimi sebebiyle evde sağlık hizmeti gören yaklaşık 150 hastayı oy vermek üzere sandıkları taşıyacak.



Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri, mahalli idareler seçimi için pazar sabah 07.00'de hasta vatandaşlar için mesai yaptı. Hasta vatandaşların oy vermeleri için 58 araç ve 164 personel görevlendiren Sağlık Müdürlüğü, hastaları evlerinden alarak oy verecekleri merkezlere taşıdı. Evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaların yanısıra kayıtlı olmayanlar için de 444 38 33 nolu telefon hattını arayan vatandaşlar da ambulanslarla taşındı.



KOAH HASTASINI TAŞIDILAR



Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri'nin görevlendirdiği bir ekip Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki KOAH hastası İbrahim İşgören'i oğlu Abdulhalik İşgören'in evinden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa konulan yaşlı adam 12 Mart İlkokulu'na götürüldü. Okul bahçesine giriş önüne park eden bir kamyonet sebebiyle görevliler araç sürücüsünü aradı. Ekiplerin okul binasında aradıkları sürücü aracını çekince ambulans okul bahçesine girebildi. Görevliler tarafından okula taşınan İbrahim İşgören, oğlu Abdulhalik'in yardımıyla oyunu kullandı. Sandık başkanının gözetiminde yapılan işlem sonucu yaşlı adam yine ambulansla evine götürüldü.

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