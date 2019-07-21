Erzurum'da 6 ayda 3 bin 118 konut satıldı

TÜİK 2019 Haziran dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı.

TÜİK 2019 Haziran dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Haziran ayında 398, yılın ilk altı ayında ise 3 bin 118 konut satışı gerçekleşti. 6 aylık ölçekte satılan konut sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında düşüş gösterdi.



ERZURUM HAZİRAN 2019 VERİLERİ



Erzurum'da Haziran ayında 44 ipotekli, 354'ü de diğer yollardan olarak toplam 398 konut satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 2018 yılı haziran ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 85,23, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 8,9 oranında düşüş gösterdi. 2018 yılının aynı döneminde 298 ipotek, 389 diğer yollardan 687 konut satışı yapılmıştı.



ERZURUM OCAK-HAZİRAN 2019 VERİLERİ



İlde bu yılın ilk 6 ayında 381i ipotek, 2 bin 737'si ise diğer yollardan olmak üzere toplam 3 bin 118 konut satışı yapıldı. 2018 yılının ilk 6 ayına göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 65,79 oranında düştü, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 9,87 oranında arttı. Geçilen yılın ilk 6 ayında ilde bin 114 ipotek, 2 bin 491 diğer yollardan 3 bin 605 konut satışı gerçekleşmişti.



ERZURUM HAZİRAN AYI BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI



Erzurum'da Haziran 2019 döneminde ilde el değiştiren konutların 160'ı birinci, 238'i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 12,45 oranında düşerken, ikinci el satışları ise yüzde 38,9 oranında geriledi. TÜİK verilerine göre, 2018'de satılan 687 konutun 297'si birinci, 390'ı ise ikinci elden satılmıştı.



ERZURUM OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI



İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2019 Haziran ayı verilerine göre Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında el değiştiren 3 bin 118 konuttan bin 492'si birinci, bin 626'sı ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 13,65 oranında geriledi. 2018 yılının aynı döneminde ilde, bin 728 konut bir, bin 877 konut ise ikinci elden satılmıştı.



ERZURUM 35'İNCİ SIRADA



Erzurum Ocak - Haziran dönemi konut satış sayısı yüksekliği bakımından Türkiye illeri sıralamasında 35'inci oldu. İlk 35 il ve satılan konut sayısı; Adana 11 bin 923, İstanbul 91 bin 561, Ankara 48 bin 814, İzmir 29 bin 66, Antalya 26 bin 294, Bursa 19 bin 637, Mersin 13 bin 907, Kocaeli 12 bin 593, Konya 12 bin 210, Aydın 11 bin 407, Gaziantep 11 bin 365, Tekirdağ 10 bin 798, Balıkesir 10 bin 766, Manisa 9 bin 783, Kayseri 9 bin 355, Samsun 9 bin 218, Hatay 9 bin 75, Şanlıurfa 7 bin 984, Sakarya 7 bin 501, Eskişehir 7 bin 475, Muğla 6 bin 892, Diyarbakır 6 bin 501, Denizli 5 bin 906, Kahramanmaraş 5 bin 712, Çanakkale 4 bin 666, Trabzon 4 bin 338, Yalova 4 bin 202, Ordu 4 bin 48, Malatya 4 bin 10, Afyonkarahisar 3 bin 446, Elazığ 3 bin 428, Bolu 3 bin 262, Kütahya 3 bin 185, Mardin 3 bin 154, Erzurum 3 bin 118 olarak kaydedildi.



HAZİRAN AYINDA 61 BİN 355 KONUT SATILDI



Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu.



TÜİK HAZİRAN AYI VERİLERİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 38 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



İpotekli konut satışları 2019 Haziran ayında 7 bin 319 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 oranında azalış göstererek 7 bin 319 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 175 konut satışı ve yüzde 16,1 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 23,1 ile Tunceli oldu.



DİĞER SATIŞLAR



Diğer satış türleri sonucunda 54 bin 36 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 oranında azalarak 54 bin 36 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 8 bin 885 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88,3 oldu. Ankara 4 bin 569 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 63 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.



İLK SATIŞ



Konut satışlarında 23 bin 265 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,2 azalarak 23 bin 265 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 37,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 813 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 656 konut satışı ile Ankara ve bin 289 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL SATIŞ



İkinci el konut satışlarında 38 bin 90 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 azalış göstererek 38 bin 90 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 6 bin 247 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 3 bin 774 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 212 konut satışı ile Antalya izledi.



YABANCILARA SATIŞ



Yabancılara 2019 yılı Haziran ayında 2 bin 689 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artarak 2 bin 689 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2019'da ilk sırayı bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile İngiltere ve Kuveyt izledi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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