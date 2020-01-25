Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı - Son Dakika Spor

Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı

6 saat önce

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali başladı.

Erzurum'da 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı, System.String[]

Erzurum'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali başladı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Uzundere ile Tortum ilçelerinde düzenlenen festival, 5 gün sürecek.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Fransa, İtalya, Polonya, Romanya, İran, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 38'i yabancı 120 dağcının katıldığı festivalin ilk gününde, uzunluğu 25 ile 300 metre arasında değişen 17 ayrı donmuş şelaleye tırmanış gerçekleştirildi.

Etkinlikte jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, tırmanış gerçekleştirilen noktalarda hazır bulundu.

"Festivalimiz her yıl giderek gelişiyor"

Festival koordinatörü Çetin Bayram, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliği gerçekleştirdikleri ilçelerdeki şelalelerin, Türkiye'de ulaşım ve güvenlik açısından en önemli rotalardan biri olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü dağcıların katılımıyla yapılan etkinliğe katılımın memnuniyet verici olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Erzurum'u turizm ve sportif anlamda buz tırmanışı merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Buz tırmanışının yaygınlaştırılması konusundaki girişimlerimiz meyvelerini vermeye başladı. Çoruh Vadisi'nde yer alan bu ilçeler, dünyada lojistik ve ulaşım bakımından en önemli tırmanış alanlarıdır. Festivalimiz, her yıl giderek gelişiyor ve umarım 16'ncısını değil 26'ncısını düzenleriz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ise Erzurum'un kış sporları denildiğinde akla gelen en önemli şehirler arasında yer aldığına işaret ederek, "Dünyanın sayılı dağcılarının katılımıyla yapılan uluslararası festivalin ilk günü çok güzel geçti. Bu yıl 6'ncısı yapılan festival, başladığı tarihten itibaren her geçen gün biraz daha büyüdü." ifadelerini kullandı.

Erzurum, Türkiye, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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