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Erzurum'da 7 Araç Birbirine Girdi 1 Ölü 4 Yaralı

1 saat önce

Erzurum'da 7 araç birbirine girdi 1 ölü 4 yaralıERZURUM'un Tortum ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi.

Erzurum'da 7 Araç Birbirine Girdi 1 Ölü 4 Yaralı, System.String[]
Erzurum'da 7 araç birbirine girdi 1 ölü 4 yaralı

ERZURUM'un Tortum ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi. Aracına zincir takdığı sırada başka bin TIR'ın kayarak çarpması sonucu tanker sürücüsü Muharrem Bayburtlu (41) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Erzurum- Artvin karayolu üzerindeki Tortum Güzelyayla geçidinde meydana geldi. Artvin'den Erzurum istikametine gelmekte olan Muharrem Bayburtlu idaresindeki 08 K 9135 plakalı tanker buzlanan yolda kaydı. Sürücüsü sağa çektiği aracının lastiklerine zincir takmaya çalışırken karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HK 620 plakalı TIR, kayarak çarptı. TIR ve tankerin karıştığı kazaya, yolda seyretmekte olan 7 araç daha karıştı. Sürücü Muharrem Bayburtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza yeri savaş alanına döndü. Oltu ilçesine yolcu taşıyan bir minibüs kara saplanırken 16 ABM 082 ve 25 FY 750 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kazada hasar gören araçlar olay yerine gelen çekicilerle götürüldü.

Zincirleme kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere gönderildi. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede iş makineleri kar temizlemeye çalıştı. Jandarma ve trafik ekipleri tipi sebebiyle buz tutan yolda yeni bir kazaya sebep vermemek için yoğun çaba sarfetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Tortum, Erzurum, 3. Sayfa
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