Erzurum'da 7 İlçede Seçimlere Yapılan İtirazlar Reddedildi
1 saat önce
Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından partilerce çeşitli nedenlerle 8 ilçede yapılan itirazların 7'si, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.
Erzurum
'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından partilerce çeşitli nedenlerle 8 ilçede yapılan itirazların 7'si, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.
Alınan bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından AK Parti Karaçoban
, Tortum
, Olur, Karayazı
ve Tekman
ilçelerinde, İYİ Parti Aşkale
, Köprüköy
, Palandöken
ilçelerinde, HDP
Tekman'da, Saadet Partisi
ve Büyük Birlik Partisi
ise Köprüköy'de çeşitli nedenlerle ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu.
Bu itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları Tekman'daki itiraz hariç diğer itirazları reddetti.
AK Partinin tüm sandıkların yeniden sayılmasını, HDP'nin ise geçersiz oyların tekrar sayılmasını istediği Tekman ilçesinde ise söz konusu partilerin itirazları kabul edildi.
Bu karar üzerine Tekman ilçesinde oyların yeniden sayımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:06 Kaynak: AA
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