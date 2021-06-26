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Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu - Son Dakika

Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu

26.06.2021 09:04

Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez boyalı bir kaya resmi görüldü Erzurum'da Erken Kalkolitik Çağ'da aşı boyasıyla yapıldığı tahmin edilen 8 bin yıllık bir kaya resmi bulundu.

Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu

Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez boyalı bir kaya resmi görüldü

ERZURUM - Erzurum'da Erken Kalkolitik Çağ'da aşı boyasıyla yapıldığı tahmin edilen 8 bin yıllık bir kaya resmi bulundu. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez örneğine rastlanan kaya resmi Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi açısından önemli izler taşıyor.

Erzurum'un Tortum İlçesinde örneğine Doğu Anadolu Bölgesinde çok az rastlanan demir oksitleri içeresinde bulunan aşı boyasıyla yapılan geyik motifli kaya resimleri bulundu. Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk tarafından tespit edilen kaya resminin bilimsel çalışmaları ise Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Doç. Dr. Yavuz Günaşdı ve Dr. Ahmet Cüneydi Has tarafından yürütüldü.

Yapılan incelemelerin ardından kaya resminin örneğine daha önce Doğu Anadolu Bölgesinde rastlandığı fakat Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez görüldüğü tespit edildi. Aşı boyası tekniğiyle yapılan kaya resminin Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ'da yapıldığı tahmin ediliyor. 8 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya resimlerinin kesin tarihi bilimsel incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, keşfin Doğu Anadolu Bölgesi tarihi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, " Bugün Erzurum için çok önemli bir tespit yaptık. Bizler Erzurum'da çok önemli kaya resimleri tespit ettik. Bu resimler genellikle kabartma ve çizgi tekniğinde yapılıyor. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez boyalı bir resim bulduk. Doğu Anadolu Bölgesinde bunun örneklerinden görüyoruz. Ama Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde ilk örneğini tespit ettik. Bu resim aşı boyasıyla yapılmış. Bu mağarada ki demir oksitlerden elde edilen boyalarla çizilmiş. Aşı boyasıyla yapıldığı için bu resmin daha öncekilerden daha eski olduğunun üzerinde duruyoruz. Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ olarak tarihlendirebiliriz. Buda bizi günümüzden 7 bin 500 veya 8 bin yıl öncesine götürüyor" dedi.

Kaya resminin tespitini yapan Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk ise bulunan keşfin 8 bin yıl öncesinde yapıldığını belirterek, " Kaya resimlerini bir arkadaş bana gönderdi. Bende müze müdürlüğüne resmi dilekçe ile başvurdum ve tespit için buraya geldik. Gerekli incelemeleri yaptık. Bunun tarihlendirme çalışması başladı. Aşı boyasıyla yapıldığı ortaya çıktı. 8 bin yıllık bir kaya resmi. Erzurum tarihini değiştirir bir nitelikte. Çalışmalarımız devam edecek. Yerini açıklamıyoruz. Bunun sebebi tahrip olmamasından dolayı" şeklinde konuştu.

Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu
Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu
Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu
Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu

COVIRAN Bereket, Doğu Anadolu, Erzurum, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 8 bin yıllık aşı boyasıyla yapılmış kaya resmi bulundu - Son Dakika


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