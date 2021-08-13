8 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde, 8 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi olumsuz hava koşullarına rağmen gece, gündüz devam eden arama çalışmalarına etkili olan sağanak sonrası ara verildi.

Çamlıkaya Mahallesi'nde 8 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ara veriliyor.

Hava şartlarının sabah saatlerinde düzelmesiyle yeniden başlatılan çalışmalara, AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek sağlıyor.

Bölgede gece gündüz demeden 2 grup halinde görev yapan ekipler, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarını tahliye edip tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrolden geçiriyor

Yapımı sürdüğü için delme işlemi henüz tamamlanmayan tünelin çıkış kısmındaki 75 metrelik bölüme sondaj vuran ekipler, buraya uzatacakları borularla Aksöyek'in bulunduğu tahmin edilen giriş bölümündeki alanda biriken suyu boşaltmaya çalışıyor.

Özellikle tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekiplere destek amaçlı gönderilen ve 10 ton hafriyat taşıyabilen iş makinesi çalışmalara destek veriyor.

Bölgede hem Aksöyek'in yakınlarının hem de iş arkadaşlarının bekleyişi sürüyor.

Arama çalışmaları sağanak nedeniyle durduruldu

Etkili olan sağanak nedeniyle arama çalışmaları durduruldu.

Çalışmalara katılan personel, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selden kısa süre önce tünelden tahliye edildi.

Çalışmaların durdurulmasından kısa süre sonra Küçükdere mevkisinde sel meydana geldi.

Alınan erken tedbir sonrası bir olumsuzluğun yaşanmadığı bölgede tünel tekrar sel suları ile doldu. Etkili olan sağanağın çalışmaları güçleştirirken yetkililer, arama ve su boşaltma işlemine hava şartlarının düzelmesinin ardından devam edileceğini belirtti.