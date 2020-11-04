Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu - Son Dakika

Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu

04.11.2020 09:29
Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu, System.String[]

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı.

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı. İlde bu yılın 9 ayında 232 şirket, 17 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu

Bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Erzurum, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 36, bölge illeri sıralamasında ise 4'üncü sırayı aldı.

Erzurum Ortalamaların Üstünde

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2019 yılının Ocak - Eylül ayına göre bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum'da yüzde 79,84, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 82,81, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 59,83, Doğu Anadolu Bölgesinde de yüzde 43,75 olarak gerçekleşti.

Erzurum Ocak -Eylül Verileri

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı. İlde bu yılın 9 ayında 232 şirket, 17 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak - Eylül dönemi içinde 22 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 19 şirket, 10 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Erzurum Yıllık Değişim

2019 yılının Ocak - Eylül aylarına göre bu yılın 9 ayında Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 79,8, kooperatif sayısı yüzde 57,8, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 81,8 oranında arttı. Önceki dönemi göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 10 oranında artış gösterirken, tasfiye edilen kooperatif sayısı yüzde 60'lık düşüş kaydetti. Kapanan şirket sayısı yüzde 20,8 oranında azaldı, kooperatif sayısı yüzde 150, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da yüzde 7,89'luk oranda artış gösterdi.

2019 Ocak - Eylül Dönemi

TOBB verilerine göre Erzurum'da 2019 yılının Ocak - Eylül ayları diliminde 129 şirket, 7 kooperatif ve 44 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş; dönem içinde 20 şirket ve 5 kooperatif de tasfiye edilmişti. Geçilen yılın 9 ayında 24 şirket faaliyetini durdurmuş, 4 kooperatif ve 38 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik hayattan çekilmişti.

Bölgesel Veriler ve Erzurum'un Payı

2020 Ocak - Eylül ayları içinde Erzurum'da 232, KUDAKA istatistik Bölgesinde 351, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 569, Doğu Anadolu Bölgesinde bin 909 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'da kurulan şirket sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 66,0, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 40,77, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12,15'lik oran oluşturdu.

Kudaka Bölgesi

Erzurum'la birlikte Erzincan ve Bayburt'un bulunduğu KUDAKA Bölgesinde, dönem içinde 351 şirket, 19 kooperatif ve 198 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre 9 ayda bölgede 35 şirket ve 6 kooperatif tasfiye edilirken, 29 şirket, 12 kooperatif ve 104 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Kuzeydoğu Anadolu

7 İlin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde, Ocak - Eylül ayları diliminde 569 şirket, 29 kooperatif ve 460 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre 9 aylık dilimde bölgede 52 şirket ve 10 kooperatif tasfiye edilirken, 43 şirket, 12 kooperatif ve 191 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesinde dönemde bin 909 şirket kurulumu gerçekleşirken, 70 kooperatif ve bin 283 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçirildi. Dönem içinde 210 şirket ve 25 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Ocak - Eylül 2020 döneminde 191 şirket, 23 kooperatif ve 476 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

Bölge İlleri Kurulan Şirket Sayısı Dağılımı

TOBB verilerine göre bu yılın Ocak - Eylül ayları içinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan; Van'da 370, Malatya'da 361, Elazığ'da 248, Erzurum'da 232, Bitlis'te 103, Ağrı'da 101, Erzincan'da 99, Bingöl'de 97, Muş ve Hakkari'de 78, Iğdır'da 59, Kars'ta 43, Tunceli'de 25, Ardahan'da 15 yeni şirketin faaliyete geçtiği açıklandı.

Erzurum 36'ıncı Sırada

Erzurum Ocak - Eylül döneminde ülkede en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği 36'ıncı il oldu. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştiği 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Muğla, Hatay, Ş.Urfa, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Samsun, Sakarya, Manisa, Mardin, Balıkesir, K.Maraş, Eskişehir, Batman, Van, Malatya, Trabzon, Aksaray, Yalova, Afyon, Çanakkale, Elazığ, Çorum, Erzurum, Şırnak, Sivas, Nevşehir, Isparta olarak bildirildi. - ERZURUM

Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu

Kooperatif, Erzurum, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti         
00:58
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir         
21:05
Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı         
21:01
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı         
18:01
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:00:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei