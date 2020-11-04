TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı. İlde bu yılın 9 ayında 232 şirket, 17 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Erzurum'da 9 ayda 232 şirket kuruldu

Bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Erzurum, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 36, bölge illeri sıralamasında ise 4'üncü sırayı aldı.

Erzurum Ortalamaların Üstünde

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2019 yılının Ocak - Eylül ayına göre bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum'da yüzde 79,84, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 82,81, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 59,83, Doğu Anadolu Bölgesinde de yüzde 43,75 olarak gerçekleşti.

Erzurum Ocak -Eylül Verileri

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı. İlde bu yılın 9 ayında 232 şirket, 17 kooperatif ve 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak - Eylül dönemi içinde 22 şirket ve 2 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 19 şirket, 10 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Erzurum Yıllık Değişim

2019 yılının Ocak - Eylül aylarına göre bu yılın 9 ayında Erzurum'da kurulan şirket sayısı yüzde 79,8, kooperatif sayısı yüzde 57,8, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 81,8 oranında arttı. Önceki dönemi göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 10 oranında artış gösterirken, tasfiye edilen kooperatif sayısı yüzde 60'lık düşüş kaydetti. Kapanan şirket sayısı yüzde 20,8 oranında azaldı, kooperatif sayısı yüzde 150, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da yüzde 7,89'luk oranda artış gösterdi.

2019 Ocak - Eylül Dönemi

TOBB verilerine göre Erzurum'da 2019 yılının Ocak - Eylül ayları diliminde 129 şirket, 7 kooperatif ve 44 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş; dönem içinde 20 şirket ve 5 kooperatif de tasfiye edilmişti. Geçilen yılın 9 ayında 24 şirket faaliyetini durdurmuş, 4 kooperatif ve 38 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik hayattan çekilmişti.

Bölgesel Veriler ve Erzurum'un Payı

2020 Ocak - Eylül ayları içinde Erzurum'da 232, KUDAKA istatistik Bölgesinde 351, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 569, Doğu Anadolu Bölgesinde bin 909 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'da kurulan şirket sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 66,0, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 40,77, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12,15'lik oran oluşturdu.

Kudaka Bölgesi

Erzurum'la birlikte Erzincan ve Bayburt'un bulunduğu KUDAKA Bölgesinde, dönem içinde 351 şirket, 19 kooperatif ve 198 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre 9 ayda bölgede 35 şirket ve 6 kooperatif tasfiye edilirken, 29 şirket, 12 kooperatif ve 104 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Kuzeydoğu Anadolu

7 İlin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde, Ocak - Eylül ayları diliminde 569 şirket, 29 kooperatif ve 460 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre 9 aylık dilimde bölgede 52 şirket ve 10 kooperatif tasfiye edilirken, 43 şirket, 12 kooperatif ve 191 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesinde dönemde bin 909 şirket kurulumu gerçekleşirken, 70 kooperatif ve bin 283 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçirildi. Dönem içinde 210 şirket ve 25 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Ocak - Eylül 2020 döneminde 191 şirket, 23 kooperatif ve 476 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

Bölge İlleri Kurulan Şirket Sayısı Dağılımı

TOBB verilerine göre bu yılın Ocak - Eylül ayları içinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan; Van'da 370, Malatya'da 361, Elazığ'da 248, Erzurum'da 232, Bitlis'te 103, Ağrı'da 101, Erzincan'da 99, Bingöl'de 97, Muş ve Hakkari'de 78, Iğdır'da 59, Kars'ta 43, Tunceli'de 25, Ardahan'da 15 yeni şirketin faaliyete geçtiği açıklandı.

Erzurum 36'ıncı Sırada

Erzurum Ocak - Eylül döneminde ülkede en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği 36'ıncı il oldu. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştiği 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Muğla, Hatay, Ş.Urfa, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Samsun, Sakarya, Manisa, Mardin, Balıkesir, K.Maraş, Eskişehir, Batman, Van, Malatya, Trabzon, Aksaray, Yalova, Afyon, Çanakkale, Elazığ, Çorum, Erzurum, Şırnak, Sivas, Nevşehir, Isparta olarak bildirildi. - ERZURUM