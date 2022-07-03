Erzurum'da 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, dün Abdulbari Ö. idaresindeki 61 EF 710 plakalı otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki 25 ABK 244 plakalı otomobille çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, KGYS kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen 61 AEL 336 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T'nin, sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı, sol şeritte ilerleyen Abdulbari Ö. idaresindeki otomobilin de Mustafa Kadir T'nin aracına çarpmamak için yaptığı manevrayla yoldaki refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.
Kazanın ardından çevredekilerin kazazedelere yardım etmeye çalışması ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi de görüntülerde yer alıyor.
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