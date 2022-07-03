Görüntülerde, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen 61 AEL 336 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T'nin, sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı, sol şeritte ilerleyen Abdulbari Ö. idaresindeki otomobilin de Mustafa Kadir T'nin aracına çarpmamak için yaptığı manevrayla yoldaki refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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