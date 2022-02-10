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Erzurum'da 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum'da 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

10.02.2022 10:28
Erzurum'da 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 92 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 92 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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