Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı - Son Dakika
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Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

26.02.2022 12:27

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı Erzurum'da aç kalan Tilki kent merkezine kadar indi.

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

ERZURUM - Erzurum'da aç kalan Tilki kent merkezine kadar indi.

Hava sıcaklıklarının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da aç kalan Tilki kent merkezine inerek yiyecek aradı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde sabah saatlerinde kameralara yakalanan Tilki bir süre karlı zeminde yiyecek aradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görülen Tilki bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı
Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı
Erzurum'da aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

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Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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