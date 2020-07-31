Erzurum'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı, kaçan boğalar yakalandı - Son Dakika

ERZURUM'da, bayramın ilk gününde yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldururken kaçan kurbanlıklar ise ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek, yakalandı.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve özel şirketlerin birçok noktaya kurduğu kesimhanelere vatandaşlar bu yıl pandemi nedeniyle yoğun ilgi gösterdi. Bazıları ise yasaklara rağmen kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde sosyal mesafe kuralına uymadan kesti. Kurban kesimi sırasında birçok kişi, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Acemi kasaplara hastanenin acil servislerinde müdahale edildi.