Erzurum'da açılması planlanan kafe otistik vatandaşlara ekmek kapısı olacak - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum Şubesince planlanan "Korumalı iş yeri" projesi kapsamında açılacak "Otistik gülen kafe" ile otistik vatandaşların çalışmasına imkan sağlanacak.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İŞKUR Erzurum Şubesinde düzenlediği basın toplantısında, 17 farklı sektörde 430 iş yeri ile iletişim kurarak "İşgücü Piyasası Araştırması" yapacaklarını söyledi.

Kent genelinde istihdama destek verdiklerini belirten Mutlu, "Kamudan ziyade özel sektöre hizmet veren ve istihdamı destekleyen bir kurum olduk. Özellikle mesleki eğitim kurslarımız bizim olmazsa olmazımızdır." dedi.

Mutlu, insanların meslek sahibi olmaları için gerekli yatırımları yaptıklarını ifade ederek, "Yıl başından bu yana 51 milyonluk bir ödeneği insanların meslek sahibi olmaları için ayırdık ve çeşitli iş programlarımız var. Bunları da destekleyerek istihdamın sadece bir işletmede olmadığını göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronvirüs (Kovid-19) nedeniyle araştırmalar yapacaklarını anlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Pandemiden sonra iş verenlerimizin nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Kısa çalışmadan faydalandı mı veya ne kadar faydalandı diye araştırmalarımız olacak. 17 sektörde iş gücü piyasası araştırmasını yapıp 430 iş yerinde de bunu uygulayacağız. Bu sene Büyükşehir Belediyesi ile 'Korumalı iş yeri' projesi kapsamında bir çalışmamız var. Olimpiyat Parkı içinde "Otistik gülen kafe" adı atında bir kafe kurmayı düşünüyoruz. Tamamen otistiklerin çalıştığı onların hizmet ettiği ama normal vatandaşların da gittiği bir yer olacak. Bu uygulama Türkiye'de sayılı illerde var, biz de bunların arasına girmeye çalışıyoruz. Amacımız o insanları da istihdama katmak."

Mutlu, söz konusu projeden hükümlülerin de yararlanabileceğini dile getirerek, "Bunlardan eski hükümlüler de yararlanıyor. Eski hükümlü olması, oturduğu ilde ikamet etmesi ve kuracağı işle ilgili bir sertifikası olması yeterli. Onlara da 58 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. Burada sektör hiç önemli değil yani hayvancılık ve normal şirkete kadar bizim maddi ölçeğimizde olanlara destek olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.