Erzurum'da Adliyede Çalışan İşçi Kalp Krizi Geçirip Öldü
45 dakika önce
Erzurum Adliyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Turgay Matban, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Erzurum Adliyesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:21 Kaynak: AA
'nde temizlik işçisi olarak çalışan Turgay Matban, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erzurum Adliyesi giriş katında temizlik işçisi olarak görev yapan Turgay Matban (51) bir süre çalıştıktan sonra çay içmek üzere odasına girdi.
Kısa süre sonra odaya giren mesai arkadaşları Matban'ın oturduğu koltukta hareketsiz oturduğunu fark etti.
Durumun yetkililere haber verilmesiyle adliyeye 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
Gelen ambulanstaki sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Matban, görevlilerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Matban'ın, İŞKUR
'un yürüttüğü Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında adliyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Matban'ın olayı duyarak adliyeye gelen yakınları fenalık geçirdi.
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