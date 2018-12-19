Erzurum'da Afet ve Acil Durumlar İçin Toplantı

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afet ve Acil Durumlarda Halkın Toplanma Alanları" ve "Geçici Barınma Alanları" toplantısı yapıldı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afet ve Acil Durumlarda Halkın Toplanma Alanları" ve "Geçici Barınma Alanları" toplantısı yapıldı.



AFAD Erzurum İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, Pazaryolu Belediye Başkanı Recep Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarından yetkililer katıldı.



Toplantıda AFAD Erzurum Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Ersan Sağsöz, Ezurum'da afet ve acil durumlarda halkın toplanma alanları ve geçici barınma alanlarının son durumlarıyla güncellenmesi gereken alanlar hakkında bilgi verdi.



Ayrıca toplantıda, il merkezi dışında kalan 17 ilçenin toplanma alanları ve geçici barınma alanlarının belirlenmesi çalışmalarında izlenmesi gereken yol haritası, katılımcılarla paylaşıldı.



Toplantı sonunda Vali Yardımcısı Doğan'ın talimatıyla tatbikat yapıldı.

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