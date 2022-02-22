Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak - Son Dakika
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Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak

22.02.2022 15:04

Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen terzilik kurslarına katılan Afgan ve Suriyeli sığınmacıların meslek ve iş sahibi olması hedefleniyor.

Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen terzilik kurslarına katılan Afgan ve Suriyeli sığınmacıların meslek ve iş sahibi olması hedefleniyor.

ETÜ koordinatörlüğünde ve Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla 2 yıl önce yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Ana Eylem 202 - Keşfedilen Yaşam" isimli proje kapsamında, Afgan ve Suriyeli olmak üzere 20 sığınmacı kadın dil ve terzilik kurslarına katılıyor.

Kursiyerler, proje kapsamında haziranın sonunda sertifika alarak hem meslek sahibi olacak hem de iş bulduklarında aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde kursiyerleri ziyaret eden Rektör Çakmak, gazetecilere, kentte sığınmacı düzeyindeki 20 Afgan ve Suriyeli kadının terzilik gibi kurslar gördüğünü söyledi.

Sığınmacı kadınlara kendi yaşamlarını idame etmeleri için kurslar verildiğini anlatan Çakmak, "Kursiyerler, özelikle terzilik gibi meslek kurslarıyla hem ailelerini hem de kendilerini geçindirip meslek sahibi olacak. Devletimiz sığınmacı ve göçmenler konusunda önemli hassasiyet gösteriyor. Biz de ETÜ olarak hocalarımızla proje kapsamında sığınmacılarımızın elinden tutmak istedik." dedi.

Çakmak, bundan sonraki süreçte de devam projeler yazıp destek almak suretiyle Erzurum'daki diğer kurumlarla bu tür çalışmaları yürüteceklerini aktardı.

İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da desteklerinden dolayı ETÜ Rektörü Çakmak ve ilgili kurumlara teşekkür ederek, "Göçmen ve sığınmacılar sadece göç idaresini değil bütün kurumları etkiliyor. Dil ve meslek öğretiminde Milli Eğitim ve üniversite iş birliği çok önemli. Bugün yürütülen proje misafirlerimize hayatlarını devam etme noktasında önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

Proje koordinatörü ve ETÜ'de görevli Dr. Öğr. Üyesi olan Mehmet Emirhan Kula da 20 kursiyere haftanın 2 günü dil eğitiminin yanı sıra düz dikiş makinesi kullanımı konusunda terziliğe yönelik eğitim verildiğini söyledi.

Kursiyerlerin kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifikaya sahip olacağını dile getiren Kula, "Kursiyerlerimizin eğitimleri sonunda İl Göç İdaresi ve İŞKUR İl Müdürlüğümüz uygun görürse iş gücü piyasasına katılma şansları doğacak. Kus bitiminde her birisi gömlek, etek ve pantolon dikecek seviyede eğitim almış olacak." ifadesini kullandı.

Kula, ETÜ olarak insan hayatına doğrudan dokunan projeler üretmek gibi misyonlarını olduğunu aktardı.

Kursiyerlerden Tamane Asadi de eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek "Kursa katıldığım için çok mutluyum, Burada terzilik yapıyoruz, etek gömlek dikip meslek sahibi olacağız. ETÜ Rektörlüğü ve ilgili kurumlara çok teşekkür ederiz." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile çeşitli kurumların temsilcileri de kursiyerleri ziyaret etti.

Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak
Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak

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Suriyeli, Erzurum, Mülteci, Afgan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan ve Suriyeli sığınmacılar meslek kurslarıyla iş sahibi olacak - Son Dakika


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