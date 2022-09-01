Erzurum'da sokak ortasındaki bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da sokak ortasındaki bıçaklı kavga: 3 yaralı

01.09.2022 14:54
Erzurum'da sokak ortasındaki bıçaklı kavga: 3 yaralı

ERZURUM'da Afganistan uyruklu Ali Moshref (33), ülkesinin vatandaşı 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

ERZURUM'da Afganistan uyruklu Ali Moshref (33), ülkesinin vatandaşı 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Kavgada kendisi de yaralanan Moshref, tedavi için gittiği hastanede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Hünkar Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu Ali Moshref (33) ile aynı ülke vatandaşı Sekandar Hootak (28) ve Zulgay Hootak (35) arasında tartışma çıktı. Apartmanda başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Sekandar ve Zulgay Hootak tarafından darbedilen Ali Moshref, üzerindeki bıçağı çıkararak, rastgele salladı. Sekandar ve Zulgay Hootak, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralanırken kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren Nazifeh Hasanı isimli kadın da ayağından yaralandı. Kavgaya ve yaralılara ilk müdahaleyi mahallede yaşayanlar ve yoldan geçen sürücüler yaptı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Polis, olayın ardından kaçan Ali Moshref'i, tedavi için gittiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi girişinde yakaladı. Tedavisi tamamlanan Moshref gözaltına alınırken, diğer 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da sokak ortasındaki bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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