Erzurum'da Ağaçlar Kırağı Tuttu

Erzurum
'da dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tutarak tablo gibi manzara oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı, yerini soğuklara bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Erzurum'un Tekman
ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan
'ın Göle
ilçesinde 16 Kars
ve Arndahan'da 11, Erzurum'da 8, Erzincan
5, Ağrı
3, Iğdır
ve Muş
'ta 1 dereceyi gösterdi. Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Fotoğrafseverler özellikle açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi
kampüsünde birbirinden güzel fotoğralar çekti. Bu doğal güzelliğin tadını çıkan gençler, Ortam sizi yanıltmasın. Ağaçların kırağı tutması sadece gdoğal güzellik katıyor. Hava sısacık dedi. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bölgede karayolu zaman zaman güçlükle yapıldı. Erzurum'da görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.