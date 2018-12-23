Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Ağaçlar Kırağı Tuttu

Erzurum'da Ağaçlar Kırağı Tuttu

50 dakika önce

Erzurum'da dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tutarak tablo gibi manzara oluşturdu.

Erzurum'da dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tutarak tablo gibi manzara oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yerini soğuklara bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 16 Kars ve Arndahan'da 11, Erzurum'da 8, Erzincan 5, Ağrı 3, Iğdır ve Muş'ta 1 dereceyi gösterdi. Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlarla büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Fotoğrafseverler özellikle açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi kampüsünde birbirinden güzel fotoğralar çekti. Bu doğal güzelliğin tadını çıkan gençler, Ortam sizi yanıltmasın. Ağaçların kırağı tutması sadece gdoğal güzellik katıyor. Hava sısacık dedi. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bölgede karayolu zaman zaman güçlükle yapıldı. Erzurum'da görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:25 Kaynak: DHA

Muş, Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:15:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Ağaçlar Kırağı Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]