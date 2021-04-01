Erzurum'da ağaçlar 'kitap' açtı - Son Dakika

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde, 'Kütüphane Haftası'nda belediye tarafından belirli noktalardaki ağaçlara gün ağarmadan asılan 'Aziziye Zaferi', 'Erzurum'un Tarihi', Erzurumlu halk ozanlarının şiirlerinin yer aldığı 500 kitap, vatandaşlar tarafından alındı.

Merkez Aziziye Belediyesi'nde görevli zabıta memurları, "İlçede ağaçlar çiçekten önce kitap açtı" sloganıyla ağaçlara astıkları kitapları okurlarla buluşturdu. Gün ağarmadan ağaçlara hediye paketine sarılı bir halde asılan kitaplar, sabah evlerinden çıkan ilçe halkını şaşırttı. Bir süre bunun ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, Kütüphane Haftası nedeniyle böyle bir kampanya başlattığını duyunca ağaca asılı kitaplardan almaya başladı. Ağaçlara asılan kitaplar kısa sürede tükendi. Ağaçlarda asılı olan hediye paketlerini ilk gördüklerinde şaşıran ilçe halkından Yasemin Aybasan, "Sabah evden çıktığımızda ağaçlara asılı hediye paketlerini görünce çok şaşırdık. Acaba ne diye merak ettik. sonra bunun belediyenin bir hediyesi olduğunu öğrenince birer tane aldık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.