Ağaçlar buz açtı - Son Dakika

ERZURUM'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ağaçların dallarında buz sarkıtları oluşurken, görsel güzellik ortaya çıktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Erzurum, buz kesti. Sisin yoğun olduğu havalimanı yolundaki ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır da buz tuttu. Üniversite öğrencisi Özge Küçükhas (21), "Burası Erzurum, ağaçların buz açtığı yer. Kışın soğukların çilesi ile birlikte oluşturduğu güzellikler, görenleri etkiliyor ve kartpostallık görüntülere sahne oluyor" diye konuştu.Uzmanlar ise dondurucu soğuklarda yaşlı, çocuk ve kronik hastaları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarırken, bu havalarda yürürken ellerin cepte olmaması gerektiğini vurguladı.